Японцы обеспокоились присутствием российских средств РЭБ на Курилах

Токио, 22 февраля. Потенциал России в ведении электронной и электромагнитной войны является одним из сильнейших в мире. Об этом пишет японское издание Sankei Shimbun.

Газета со ссылкой на местное министерство обороны утверждает, что Вооруженные силы РФ (ВС РФ) развернули в районе Курильских островов новейшие системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Статья об этом всерьез обеспокоила жителей Японии.

Некоторые из них всерьез посчитали это проявлением «агрессии» и предсказали якобы скорый поход России на Хоккайдо.

«Если Япония будет демонстрировать свою слабость, то Россия легко «оттяпает» у нас половину Хоккайдо!» — пишет один из пользователей соцсетей.

Другие поинтересовались планами японских властей по этому поводу. Кто-то и вовсе призвал немедленно привести ВС страны в режим повышенной готовности и отправить вооружение на территорию острова. Однако были и те японцы, которые не увидели в этом никакой угрозы и посоветовали своим землякам «остудить пыл».

Недавно Япония рассказала о дальнейших планах добиваться решения в территориальных вопросах с РФ. По словам генерального секретаря правительства Японии Кацунобу Като, Токио намерен продолжать добиваться «справедливости», несмотря на поправки в Конституции России.