Telegram тестирует новые виджеты для Android и iOS

Москва, 22 февраля. Команда программиста Павла Дурова готовит крупное обновление мессенджера Telegram. Новую версию 7.5. оценили специалисты.

В бета-версии для Android уже доступно несколько виджетов, которые обещали пользователям еще в обновлении Telegram 7.4. В этот раз в мессенджере появятся массовые группы под названием Broadcast Groups. Число участников такого чата будет не ограничено, а вот отправлять в него сообщения смогут только администраторы.

Помимо этого, появятся пригласительные QR-коды. Эти ссылки будут иметь ограниченное время действия с функцией автоматического удаления по таймеру.

Между тем, пользователи Telegram все чаще стали жаловаться на «сливы» личных данных в мессенджере. Механизм блокировки Telegram-ботов, распространяющих личную информацию, пока не найден.