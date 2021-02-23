В России предложили увеличить срок службы в армии

Хватает ли года срочной службы для подготовки бойцов и на сколько стоит увеличить срок службы в армии, рассказали спикеры в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Руководитель отделов проектов и программного обеспечения регионального отделения «Юнармии» Санкт-Петербурга Андрей Щедрин рассказал, почему одного года службы недостаточно.

«Сегодня служба в армии длится один год. Командиры частей говорят, что такие солдаты не нужны, так как они приходят не готовые ни к чему и уже через год уходят. Научить их чему-то серьезному просто невозможно», — рассказал эксперт.

По его словам, именно поэтому произошло разделение на контрактников и срочников.

«Те, кто идет служить по контракту, понимают, что с ними действительно будут работать, потому что у них есть перспектива в обучаемости. Есть смысл во всем этом. Но командиры не понимают, что делать со срочниками, которые уйдут через год», — объяснил Андрей Щедрин.

Он рассказал, что срочников успевают научить «подшивать воротнички и ходить строем». Однако при чрезвычайной ситуации такие солдаты не готовы ни к чему. Специалист подчеркнул, что срочники не могут держать оружие в руках, потому что не знают, как им пользоваться.

Представитель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством епархии Санкт-Петербурга протоиерей Димитрий считает, что молодых людей к войне нужно тщательно готовить в психологическом плане, потому что война — это сложнейший стресс для человека.

«Я служил в советской армии два года. Сейчас очень много нареканий по поводу года службы, якобы не успевают ничему научить молодых людей. Военные же говорят, что сегодня идут совершенно другие войны. Это войны, где требуется действительно высокий профессионализм, знание материальной части. За год молодой парень овладеть этими навыками не может. Вместе с этим нужно рассматривать самый важный психологический фактор. Потому что молодой парень, попадая в условия боевых действий без подготовки, может просто сломаться психологически. В результате мы потеряем человека», — объяснил эксперт.

Поэтому, по его мнению, подготовка молодых людей должна длиться больше одного года.

«Посмотрите на тех, кто служил два года в армии. Здесь заложена очень грамотная идея того, что солдаты за собой где-то что-то убирали и делали. Все это было не просто так. Потому что на войне в окопах приходится обслуживать себя самому. Здесь можно легко сломаться. Нужно себя поить, кормить, подшивать себе одежду. Вместе с этим нужна еще и гигиена. Легко превратиться в очень печальное существо», — рассказал отец Димитрий.

Однако он также отметил, что человек мог встретить подобный военный кризис, будучи подготовленным к нему. Но когда неподготовленный ребенок сталкивается с военной ситуацией, то действительно может случиться беда. Поэтому, по мнению военного священника, года службы недостаточно.

«Полтора года в принципе было бы достаточно для того, чтобы стать настоящим воином. А год — это просто вынужденная необходимость», — отметил специалист.

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