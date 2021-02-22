Важность термической обработки некоторых продуктов объяснили в Китае

Пекин, 22 февраля. Мясо, бобовые, овощи и еще ряд продуктов необходимо бланшировать горячей соленой водой перед приготовлением пищи. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

Чтобы удалить кровь и бактерии, провоцирующие характерный запах, любое мясо следует залить кипятком перед готовкой. Вяленые, маринованные продукты и такие свежие овощи, как спаржа, сельдерей, молодая цедрела необходимо обваривать в воде, чтобы уменьшить содержание нитритов.

Кроме того, все бобовые следует варить перед употреблением, чтобы избежать проблем с пищеварением. Издание делится маленьким лайфхаком и рекомендует бланшировать горячей водой овощи, которые неудобно чистить, чтобы размягчить кожуру.

Китайский журналист также рассказал о своих любимых деликатесах из России. В его рейтинг попали колбаса, рыбные консервы и вафли.