Минтранс РФ планирует упростить требования к операторам ТО

Москва, 22 февраля. Минтранс РФ решил смягчить требования к пунктам техосмотра. Теперь операторам не придется капитально перестраивать свои помещения.

В некоторых случаях, как этого требует приказ Минтранса, переделать помещения невозможно, поэтому многие операторы готовились уйти с рынка. Для проверки грузовиков и автобусов разрешена высота здания в 3,3 метра. Для пунктов проверки тяжелых грузовиков ширина помещения уменьшена до 5,5 метров, а глубина — до 1,3–1,1 метров. Если нет подъемника, можно использовать эстакаду. Проект приказа размещен на портале regulation.gov.ru.

Полный комплект разрешено иметь на весь пункт, сколько бы диагностических линий там не было. С 1 сентября Российский союз автостраховщиков будет проверять требования по уже мягкому приказу. Итоги техосмотра будут вноситься в цифровую карту и подтверждаться электронной подписью того, кто проводил ТО. К ней будут иметь доступ страховщики и МВД. За нарушения предусмотрен штраф или уголовная ответственность.

МВД опубликовало свыше 80 требований к безопасности автомобиля при прохождении техосмотра. Они касаются рулевого управления, фар, двигателя, шин и колес. Для автобусов обязательным станет наличие тахографа.