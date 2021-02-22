Премьер Словакии настоял на срочной покупке «Спутника V»

Братислава, 22 февраля. Премьер-министр Словакии Игорь Матович договорился с РФ о приобретении российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Осталось получить подтверждение на ее покупку.

Матович посетовал на решение коллег отказаться от покупки российской вакцины. Причиной этого стала позиция правоцентристской партии «За людей», которая считает, что препарату сначала необходимо пройти регистрацию в Европейском агентстве лекарственных препаратов.

Однако, по словам премьер-министра, для использования российской вакцины в Словакии необязателен положительный вердикт Евросоюза. Для этого хватит решения местного Минздрава, который, как он выразился, «выдает тысячи разрешений» на использование незарегистрированных препаратов. По его словам, просто кто-то не хочет, чтобы «Спутник V» появился в Словакии.

«Кто-то не хочет, чтобы «Спутник V» был в Словакии, а хочет, чтобы мы и далее полагались на сопровождающиеся большими задержками поставки вакцин, заказанных Евросоюзом. Он хочет, чтобы мы страдали от локдауна и напрасных смертей», — написал Матович.

Недавно глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что РФ надеется на скорое одобрение вакцины от коронавируса в Словакии, передает RT. Кроме того, «Спутник V» поддерживают в ряде стран Европы. Тем временем, регулятор ЕС уже назначил докладчика итогов экспертизы.