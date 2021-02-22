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Власти России могут ввести досрочную пенсию для сотрудников рудных шахт

Власти России могут ввести досрочную пенсию для сотрудников рудных шахт

Москва, 22 февраля. Работники горнопромышленных предприятий по добыче руды могут получить право досрочно выходить на пенсию. Автором идеи выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Необходимо внести коррективы в действующий уклад, и дать возможность ряду категорий сотрудников рудных шахт получать преждевременные выплаты. Приоритетом в этом случае обладают газосварщики. Многие работники компаний давно жалуются на отсутствие ежемесячных надбавок к пенсии. Документ уже направлен в Правительство РФ, передает URA.RU.

«Государство должно... предоставить возможность некоторым категориям работников рудных шахт получать досрочную пенсию», — сказано в обращении Миронова.

Пенсионный возраст может в скором времени вернуться к прежним показателям для жителей Дальнего Востока и Севера. Возможность допустил член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветераном Олег Шеин.

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