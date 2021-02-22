Автоэксперт назвал способы проверки подержанной машины перед покупкой

Москва, 22 февраля. Внешне исправный автомобиль может иметь устаревшие или непригодные для использования детали. Именно поэтому важно внимательно проверить машину перед покупкой на вторичном рынке.

Прежде всего стоит проверить автомобиль через специальные сервисы. Там можно узнать о количестве владельцев машины, о ее участии в ДТП или данные о нахождении в розыске. Осмотр товара перед покупкой лучше проводить в светлое время суток, пояснил глава сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль в беседе с «Прайм».

Отдельного внимания заслуживают болты, с помощью которых крепятся детали кузова. Необходимо внимательно осмотреть лакокрасочное покрытие и состояние двигателя. Наличие ржавчины может свидетельствовать об участии машины в серьезном ДТП или плохом состоянии кузова.

При покупке японских автомобилей важно проверить, не был ли он утоплен. На территории Японии часто случаются тайфуны, из-за которых затопленными оказываются целые кварталы. На нахождение машины под водой указывают специфический запах и ржавчина на болтах, гайках подвески и выхлопной трубе.

Автоэксперты ранее сравнили стоимость одинаковых моделей автомобилей в России, на Украине, в странах Европы и Азии. Новая Skoda Octavia Ambition с МКПП на отечественном рынке оказалась самой бюджетной.