Бородина призвала «кумира молодежи» Милохина отказаться от женских нарядов

Москва, 22 февраля. Популярный блогер Даня Милохин недавно предстал перед подписчиками в женском наряде. Телеведущая Ксения Бородина призвала его отказаться от подобных фотосессий.

На снимке, о котором идет речь, 19-летний блогер одет в пышную юбку и кружевной передник. Его ногти покрыты розовым лаком. Рядом с Милохиным стоит его приятель по проекту Dream Team House и протягивает ему букет тюльпанов.

Фотография возмутила Бородину. Она посвятила Милохину отдельный пост в Instagram.

«Куда катится этот мир? Я все понимаю, хайп, подписчики, нужно, чтобы о тебе постоянно говорили. Но! Мне кажется, мы двигаемся куда-то не туда. Мальчик в платье или с накрашенными ногтями — это вроде шалость. А в масштабе поколения? Дети смотрят, дети впитывают, дети перенимают и теряют ориентиры», — написала телеведущая.

Бородина считает, что «кумир молодежи» должен более ответственно относиться к своим постам в соцсети. Гендерную грань, по ее мнению, переступать нельзя. Она важна для нормальных взаимоотношений в обществе.

«Я не против самовыражения, не против креатива, но как же мне хочется, чтобы мальчики росли мужчинами, а девочки видели в них опору и защиту, а не маникюр с гель-лаком и кружевные юбочки», — сказано в сообщении телезвезды.

Ксения Бородина ранее намекнула на возвращение «Дома-2». Закрытие телепроекта, по ее словам, может быть временным.