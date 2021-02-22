МАГАТЭ продолжит наблюдение за ядерными объектами в Иране

Тегеран, 22 февраля. Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) договорилось с Ираном о дальнейшем мониторинге ядерных объектов страны. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси.

Стороны провели ряд консультаций, по итогам которых достигли договоренности о продолжении мониторинга и верификаций в Иране со стороны МАГАТЭ. В документе прописано, что инспекция ядерных объектов Ирана продлится не более трех месяцев.

«Иран будет в течение трех месяцев регистрировать и хранить информацию с камер», — сказано в документе.

Гендиректор МАГАТЭ прибыл в Иран для обсуждения дальнейшего мониторинга. С 23 февраля на территории страны вступает в силу новый закон, который ограничит доступ сотрудников агентства в ответ на невыполнение США условий по ядерной сделке.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал условие для дальнейших переговоров с США по ядерной сделке. Продолжение сотрудничества между странами возможно только в случае выполнения своих обязательств всеми сторонами соглашения, заявил министр.