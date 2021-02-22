«Конек-Горбунок» стал лидером российского кинопроката в минувшие выходные

Москва, 22 февраля. Фильм в жанре фэнтези «Конек-Горбунок» стал лидером отечественного кинопроката и собрал 285 миллионов рубелей. Об этом сообщил портал kinobusiness.com.

Режиссером фильма стал Олег Погодин. Картина снята по мотивам известной сказки Петра Ершова о приключениях сына крестьянина Ивана и его помощника и друга Конька-Горбунка. Прокат ленты начался с 18 февраля. Горбунка озвучил Павел Деревянко, а главную роль сыграл Антон Шагин, передает RT.

На второй позиции расположился прежний фаворит — комедия «Родные» под режиссерством Ильи Аксенова. Прокат фильма стартовал 11 февраля, а за выходные он собрал 84,5 млн рублей. В фильме снимались Сергей Бурунов, Семен Трескунов, Ирина Пегова и певица Монеточка.

Бронзу получил американский мультфильм «Душа». Он находится в отечественном прокате с 21 января и за минувшие выходные собрал 67,1 млн рублей. Сюжет рассказывает, как душа учителя музыки попадает в мир, в котором она должна обрести новые мечты и таланты, а затем вновь переродиться в мире людей.

Недавно стало известно, что продюсер «Конька-Горбунка» Сергей Сельянов вынашивал идею фильма 20 лет. Книга Ершова полюбилась ему еще в детстве.