Бывший вице-президент США Пенс отказался быть на конференции с Трампом

Вашингтон, 22 февраля. Бывший вице-президент США Майк Пенс отказался участвовать в мероприятии, на котором будет выступать экс-президент страны Дональд Трамп.

Организаторы ежегодной конференции консервативных политических действий (CPAC) предложили Пенсу выступить с речью, однако политик предложение не принял. На мероприятии должно будет пройти первое публичное выступление бывшего президента США Дональда Трампа после истечения срока его правления. Предположительно, Трамп намерен выступить с речью о будущем консервативного движения и Республиканской партии.

Встреча пройдет 28 февраля в Орландо. По информации американских СМИ, выступление Трампа намечено на последний день конференции. Также политик выступит с критикой миграционной политики президента Джо Байдена, пишет RT.