Сотрудница зоопарка была госпитализирована после нападения льва в Германии

Берлин, 22 февраля. Лев ударил лапой сотрудницу зоопарка Оснабрюк в Германии. Об этом сообщает телеканал NDR.

Девушка намеревалась почистить клетку животного. Сотрудница зашла в нее, но забыла закрыть смежную дверь в вольер. Свою халатность 25-летняя уборщица заметила, только когда лев приблизился вплотную. Он ударил девушку по спине. Скорая помощь прибыла на место происшествия оперативно и забрала пострадавшую в больницу.

Руководство зоопарка уточнило, что все пять опекаемых ими львов находятся в вольерах под круглосуточной охранной. Подобных инцидентов до этого момента не происходило.

Недавно сообщалось, что молодой лев сбежал из вольера в дагестанском Хасавюрте. Хозяин животного был установлен и доставлен в городской отдел полиции.