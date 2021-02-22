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Российские туристы назвали лучшие поезда 2020 года

Российские туристы назвали лучшие поезда 2020 года

Москва, 22 февраля. Лучшим пассажирским поездом по итогам 2020 года стал состав, курсирующий между Ростовом-на-Дону и Новороссийском. Исследование на эту тему провели специалисты сервиса "Туту.ру".

Аналитики рассмотрели свыше 100 тысяч отзывов пассажиров, оставленных после поездок в период с января по декабрь прошлого года. Отзывы касались 258 маршрутов. Туристы поделились общими впечатлениями от поездки, оценили работу персонала, чистоту и новизну вагонов. Наивысшую оценку получил поезд Ростов-на-Дону — Новороссийск.

Довольными от поездок на поезде в 2020 году остались 88% россиян, что на 6% больше, чем три года назад. Больше всего внимания туристы уделяют чистоте вагонов, удобству кресел и полок, а также состоянию туалетов. Жалобы чаще всего касались нехватки розеток и нестабильной работы Wi-Fi.

Россияне ранее составили портрет неприятного попутчика. Последний, по мнению респондентов, плохо пахнет, находится в алкогольном опьянении и громко слушает музыку.

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