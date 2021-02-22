IT-эксперт Седов назвал минусы совместного использования аккаунтов

Москва, 22 февраля. Совместное использование аккаунтов в различных приложениях и сервисах таит определенные риски, заявил специалист по информационной безопасности Олег Седов.

Люди стали часто делиться учетными записями со своими друзьями. Подобная практика, по словам IT-эксперта, позволяет сэкономить, но не является безопасной.

«Сейчас у вас могут быть доверительные отношения, но непонятно, какие отношения сложатся у вас с другим человеком через неделю, через месяц, через два-три года», — подчеркнул Седов в беседе с радио Sputnik.

Эксперт считает, что у каждого аккаунта должен быть только один владелец. Так можно избежать возможных проблем как в виртуальном пространстве, так и в реальной жизни.

Соцсеть Instagram недавно заявила о намерении ужесточить правила блокировки аккаунтов. За оскорбительные сообщения можно будет навсегда лишиться своей учетной записи.