Онищенко ответил на идею Жириновского по ограничению веса россиян

Москва, 22 февраля. Предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского ограничить вес россиян нарушает права человека, заявил депутат ГД Геннадий Онищенко.

Политик заметил, что нормальный вес для любого человека индивидуален и высчитывается исходя из его роста. Например, вес 100 килограмм для человека, чей рост достигает двух метров, будет считаться нормой. Правильнее было бы не устанавливать россиянам определенную норму веса, а рекомендовать придерживаться определенного показателя, отметил Онищенко.

Лидер фракции ЛДПР предложил внести ограничения по весу для российских чиновников и простых граждан. Он считает, что государство тратит огромные средства на людей с избыточным весом. Для простых жителей России Жириновский предложил ввести ограничение по весу тела в 80 килограмм, а для чиновников — в 100 килограмм, передает RT.