Северная Македония заявила о заказе партии «Спутника V»

Скопье, 22 февраля. Партию вакцины от коронавируса российского производства «Спутник V» намерена заказать Северная Македония. Об этом сообщил премьер страны Зоран Заев.

Премьер-министр посетил город Охрид на западе страны. Там он обсудил с местными властями вопросы по мерам борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Зоран Заев подтвердил в беседе с журналистами, что страна готова заказать партию российской вакцины «Спутник V».

«По всем существующим вакцинам мы сделали заказы и заключили договоры, то есть установили контакты с конечной целью сделать процесс вакцинации непрерывным и продолжить его с предвиденной динамикой», — сообщил на брифинге глава правительства Северной Македонии.

В Скопье также ожидается поступление вакцин AstraZeneca от 103 до 170 тысяч в марте через международный механизм COVAX. До этого представители страны подали заявку в ВОЗ на приобретение 700 тысяч препаратов для иммунизации против коронавирусной инфекции.

В российской вакцине также заинтересована Бразилия. Крупнейшая страна Южной Америки одобрила приобретение «Спутника V» без конкурсной процедуры.