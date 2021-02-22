Летчик-испытатель рассказал о возможностях ударного беспилотника «Охотник»

Москва, 22 февраля. Ударный беспилотник С-70 «Охотник» способен уничтожать объекты по команде истребителя Су-57. Об особенностях аппарата рассказал летчик-испытатель Евгений Фролов в эфире «России-1».

При разработке «Охотника» учитывалось, что он будет работать совместно с Су-57. Со слов Фролова, истребитель сам определяет цель ударного беспилотника, но окончательное решение об атаке остается за человеком.

«Там говорить ничего не надо. Просто Су-57 сам определяет назначение цели, и «Охотник», соответственно, их атакует. Причем атакует с информацией от самолета», — рассказал Фролов.

Охотник не нуждается в ручном управлении. Летчик добавил, что в скором времени летательный аппарат начнет полностью работать в автоматическом режиме.

Американские специалисты приступили к созданию похожего беспилотного летательного аппарата. Заслуженный летчик РФ Владимир Попов рассказал, как США пытаются догнать передовые военные разработки России.