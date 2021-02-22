Врачи приравняли употребление колбасы к пагубным привычкам

Москва, 22 февраля. Постоянное употребление колбасы по последствиям для здоровья можно сравнить с курением и алкоголизмом, заявили специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Для нормального функционирования организма необходимо снизить количество употребляемой колбасы до 50 грамм. Считается, что продукт производится из мяса животных, выращенных в неестественных условиях. Их питание, как правило, состоит из добавок, протеина и генно-модифицированной кукурузы.

Некоторые колбасы содержат много пальмового масла и жира. Крахмал и иные стабилизаторы добавляют в фарш для упругости. Поэтому постоянное потребление продукта проводит к онкологии, ожирению, сахарному диабету, гипертонии, ишемии и атеросклерозу.

Самым безопасным для здоровья является вариант приготовления колбасы с использованием натуральных продуктов. В соответствии ГОСТу, в составе колбасы должны быть субпродукты, сало, натуральное мясо и специи. Полезным называется продукт, сделанный на основе индейки, поскольку его жирность более низкая и возможно употребление в пищу даже людям, склонным к аллергии.

Диетолог Ольга Капийчук также отнесла колбасы к виду вредной еды, от которой лучше отказаться. Эксперт назвала полезные для здоровья альтернативные варианты источника белка.