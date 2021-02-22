Самая короткая рабочая неделя в году началась в РФ

Москва, 22 февраля. Неделя с тремя рабочими днями в связи с празднованием Дня защитника Отечества началась в России с 22 февраля.

Рабочими на этой неделе будут дни с 24 по 26 февраля — среда, четверг и пятница. Единственная в году шестидневная рабочая неделя предшествовала наступившей трехдневке. Трехдневные выходные с 21 по 23 февраля связаны с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу, 20 февраля.

Роструд сообщал, что в нынешнем году жителей России ожидает одна длинная рабочая неделя и семь коротких. Последняя рабочая неделя года завершится 30 декабря, в четверг.

Недавно депутаты рассказали о желанных подарках в связи с 23 февраля. Они считают, что на День защитника Отечества пригодится любой презент, поскольку, в первую очередь, важно внимание. Чиновники убеждены, что 23 февраля обязательно нужно посетить с детьми памятные для истории нашей страны места, возложить цветы к мемориалам.