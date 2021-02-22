Осужденный за смертельное ДТП Ефремов выплатил очередную компенсацию

Москва, 22 февраля. Михаил Ефремов в общей сложности перевел семье погибшего в ДТП Сергея Захарова более 4,4 млн рублей. Очередная компенсация последовала после обращения адвокатов потерпевших в суд.

Представители интересов старшего сына жертвы — Виталия Захарова — обратились в суд с требованием к актеру возместить затраты на адвокатов в размере 300 тыс. рублей. До этого потерпевший уже получал крупные суммы от виновника аварии. Только по решению Пресненского суда он получил 800 тыс. рублей. Также он забрал 400 тыс. рублей, переведенных семье Захаровых Ефремовым во время судебного процесса

«Изначально в суд мы обращаться не хотели. Вышли на переговоры с адвокатами актера, но договориться не получилось. Нам отвечали: «Да-да, мы обдумаем-обсудим, с вами свяжемся», — заявил адвокат старшего сына Сергей Аверцев.

Осужденного за смертельное ДТП артиста этапировали в белгородскую колонию. Туда его отправили на поезде под конвоем ФСИН.