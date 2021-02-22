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Сын Сафронова отреагировал на идею Жириновского установить предельный вес для россиян

Сын Сафронова отреагировал на идею Жириновского установить предельный вес для россиян

Москва, 22 февраля. Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин прокомментировал инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского установить предельный вес для россиян — 80 кг для рядовых граждан и 100 кг для чиновников.

Затравкин сам страдает ожирением — он весит почти 250 кг. По его мнению, в предложении Жириновского есть рациональное зерно, однако музыкант призвал идти по пути помощи, а не ограничений. Он привел в пример Японию. Там есть службы, стимулирующие граждан придерживаться оптимального веса.

«Если ты в хорошей физической форме, то ты платишь меньше страховку, получаешь какие-то льготы. А если у тебя повышенный вес, то тебя отправляют бесплатно на курсы йоги, дополнительный массаж, оплачивают резекцию желудка», — сказал Лука Затравкин в беседе с «РЕН ТВ».

Он иронично подчеркнул, что Жириновский «по своему опыту понимает, что лишний вес обременителен для плеч государства».

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с корреспондентом ФАН прокомментировал предложение Жириновского. Парламентарий призвал ввести контроль качества и запретить продажу продуктов с цельными жирами, маргаринами, с избыточным количеством сахара.

ФАН также выяснил, в каких фракциях больше всего депутатов с ожирением. Оказалось, что более 43% депутатов Госдумы VII созыва, а именно 196 парламентариев из 449, имеют одну из степеней ожирения.

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