Tesla отказалась от продажи Model Y без объяснения причин

Нью-Йорк, 22 февраля. Продажи бюджетной версии электрокроссовера Tesla Model Y приостановлены. Это произошло примерно через месяц после ее выхода на рынок.

Из конфигуратора Tesla пропала версия электромобиля под названием Standard Range. К преимуществам этой машины относится возможность преодолевать около 392 км на одной зарядке.

В компании Tesla пока не прокомментировали решение приостановить продажи электрокара. По одной из версий, в аккумуляторах этой модели были выявлены неполадки.

Основатель компании Tesla Илон Маск недавно пообещал создать собственную криптовалюту. Она может получить название «Марскоин».