Жириновский разъяснил идею установить ограничения веса для россиян

Москва, 22 февраля. Избыточный вес является одним из ключевых факторов развития многих заболеваний. Во избежание их необходимо проводить политику стимулирования граждан к здоровому образу жизни.

Затраты государства на людей с лишним весом в несколько раз превышают расходы на соотечественников, которые «чувствуют себя нормально». Из-за чего последние в итоге недополучают от правительства, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Для стабилизации ситуации он предложил установить предельные параметры веса для российских чиновников, передает RT.

«Хочешь оставаться на госслужбе — поддерживай себя в форме. Не можешь следить за собой — придется реализовывать себя в другой сфере», — написал в Telegram политик.

В ответ на идею Жириновского депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости вместо закона об ограничении веса для начала запретить продажу «опасных» продуктов. К ним, по словам Милонова, относятся продукты с цельными жирами, маргаринами, с избыточным количеством сахара.