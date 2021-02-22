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Жириновский разъяснил идею установить ограничения веса для россиян

Жириновский разъяснил идею установить ограничения веса для россиян

Москва, 22 февраля. Избыточный вес является одним из ключевых факторов развития многих заболеваний. Во избежание их необходимо проводить политику стимулирования граждан к здоровому образу жизни.

Затраты государства на людей с лишним весом в несколько раз превышают расходы на соотечественников, которые «чувствуют себя нормально». Из-за чего последние в итоге недополучают от правительства, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Для стабилизации ситуации он предложил установить предельные параметры веса для российских чиновников, передает RT.

«Хочешь оставаться на госслужбе — поддерживай себя в форме. Не можешь следить за собой — придется реализовывать себя в другой сфере», — написал в Telegram политик.

В ответ на идею Жириновского депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости вместо закона об ограничении веса для начала запретить продажу «опасных» продуктов. К ним, по словам Милонова, относятся продукты с цельными жирами, маргаринами, с избыточным количеством сахара.

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