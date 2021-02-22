Врач Петровская назвала неочевидные причины озноба

Москва, 22 февраля. Озноб может указывать на разные нарушения в организме. И он не всегда связан с повышением температуры, рассказала врач-терапевт Тина Петровская.

Озноб часто возникает при снижении температуры тела. В этот момент организм пытается сохранить большее количества тепла, поэтому происходит спазмирование сосудов.

При выбросе каких-либо гормонов человек тоже ощущает озноб. Еще одной неочевидной причиной его возникновения может стать передозировка лекарствами или отравление, которые сопровождаются диареей и рвотой.

«Когда есть внутри нас токсины, организм централизует кровообращение для того, чтобы все неприятные вещества не разошлись по организму», — объяснила специалист.

Озноб может возникнуть и при гормональных нарушениях, например, при сбоях в работе щитовидной железы или в период менопаузы и климакса у женщин. Это состояние проявляется и при аллергозах, стрессе. Доктор советует обратиться к врачу, чтобы выявить точную причину появления озноба.

Хорошим помощником в борьбе с простудами и выводом токсинов из организма могут стать цитрусовые, а именно, их кожура. Большинство из них можно не чистить, но перед употреблением фрукты нужно тщательно помыть.