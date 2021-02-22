Боня хочет стать депутатом Госдумы и заниматься молодежной политикой

Москва, 22 февраля. Модель и телеведущая Виктория Боня заявила о желании баллотироваться в депутаты Государственной думы от Забайкальского края. Звезда намерена отстаивать интересы молодежи в регионе.

Будущую телеведущую воспитала одна мать, которой приходилось очень тяжело. Боня не может похвастаться счастливым детством. Виктория родилась в Краснокаменске Забайкальского края и не понаслышке знает о местных проблемах.

«Только живя в этом городе, испытав все на себе, ты можешь понять, через что проходит наша молодежь. Бывали страшные вещи. Нам просто повезло», — сказала Боня в YouTube-шоу «Лучше — правду».

По ее мнению, будущее и сила страны заключается в детях. Она считает, что подрастающему поколению необходимо дать качественное образование, культуру и веру в себя.

«Нужно направлять детей, делать так, чтобы они понимали, кто они и чем хотят заниматься, чтобы могли реализовывать свои ресурсы. А у нас там очень много талантливых людей», — считает она.

Виктория призвала обратить внимание и на развитие детско-юношеского спорта. Она заявила, что если бы ей выделили 200 тыс. евро, то она бы открыла в Забайкалье спортивные академии, в том числе теннисную. Стоит отметить, что Боня состоит в дружеских отношениях с известным теннисистом Маратом Сафиным, который был депутатом Госдумы с 2011 по 2017 год.

Недавно Виктория Боня, владеющая недвижимостью в княжестве Монако и квартирой в Москве, сравнила свои расходы на ЖКХ в Европе и России. Она говорит, что в Монако только за электроэнергию ей приходится платить около 500 евро в месяц. По ее словам, «если сразу не оплатить счета, то там сразу все отключают».