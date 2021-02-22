Новейший комплекс С-350 «Витязь» поступит на вооружение ВС РФ в этом году

Москва, 22 февраля. Работы по освоению зенитно-ракетной системы (ЗРК) С-350 «Витязь» в Твери, а также подготовка к обучению военных специалистов завершена, сообщили в Минобороны РФ.

Пресс-служба ведомства сообщила, новейшие комплексы поступили на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) 26 февраля 2020 года. Военные эксперты отметили повышенную огневую мощь, увеличенный боекомплект и устойчивость системы, по сравнению с ее предшественниками.

Недавно китайское издание Sohu оценило эффективность российских «витязей». Восточные аналитики назвали новейшую российскую разработку «хорошо заточенным мечом». В планах Минобороны до 2027 года принять на вооружение не менее 12 таких комплексов.