Директор пензенской школы написала заявление на восьмиклассницу

Пенза, 22 февраля. Социальные сети ученицы восьмого класса одной из пензенских школ полиция проверит на наличие признаков экстремизма после письменного заявления директора учебного учреждения. Об этом ФАН сообщил первый секретарь пензенского отделения Ленинского коммунистического союза молодежи России, депутат Пензенской городской думы Александр Рогожкин.

«На восьмиклассницу и несовершеннолетнюю активистку комсомола «наехал» педсостав школы, мол, нечего репостить записи с призывами принять участие в несогласованной акции, организованной представителями фракции КПРФ в Пензе. Потом девочку вызвали в полицию. Выяснилось, что она оказалась там после письменного заявления исполняющей обязанности директора школы, которая потребовала от правоохранителей проверить репосты девочки. Я долго не мог в это поверить», — поделился собеседник.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области факт получения заявления от руководителя учебного учреждения подтвердили, заверив, что материалы будут переданы в Следственный комитет.

Корреспондент ФАН связался с исполняющей обязанности директора школы, написавшей заявление, однако она комментировать данный инцидент отказалась.

«На ближайшей сессии городской думы мы планируем уточнить у представителей управления образования, считают ли они адекватной такую работу таких педагогов», — резюмировал Александр Рогожкин.

Ранее ФАН сообщал, что арестованный в Пензе руководитель местной фракции КПРФ Александр Смирнов объявил голодовку.