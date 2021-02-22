Дедушка поплатился за «Хэппи мил» внука двумя тысячами фунтов

Лондон, 22 февраля. Пенсионер заплатил за обед внука в McDonald's более двух тысяч фунтов стерлингов. При этом обед был куплен четыре года назад, сообщил таблоид Mirror.

Британский пенсионер Джон Бэббидж купил «Хэппи мил» за 1,99 фунта для 12-летнего внука в день его рождения. Он оставил мальчика развлекаться со своими друзьями, а сам отправился отдыхать на парковку ресторана. Ресторан предоставляет посетителям всего два часа бесплатной парковки.

Однако пенсионер в своем авто немного задремал и остался на паркинге на 17 минут дольше обычного. Тогда ему выписали штраф 100 фунтов, однако по причине ошибки чек выслали на неправильный адрес. Документ дошел до получателя лишь спустя четыре года, а сумма уже существенно увеличилась.

«Больше никаких «Хэппи мил» не будет. Это был настоящий кошмар», — заявил 75-летний Джон Бэббидж.

Как выяснилось, McDonald's не владеет парковкой, на которой пенсионер совершил нарушение. Представители ресторана уже попросили власти пересмотреть вынесение штрафа.

До этого сообщалось, что бывший сотрудник популярной сети фастфуд-ресторанов раскрыл ее хитрости. Он отметил, что за привычным многим быстрым питанием стоит большая наука, а работники используют ухищрения, чтобы сделать еду и напитки более привлекательными.