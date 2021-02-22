ВСУ подорвали собственный склад боеприпасов

Донецк, 22 февраля. Один из украинских военных, которого истязали пьяные сослуживцы, решил отомстить обидчикам, совершив поджог склада с боеприпасами. Об этом сообщила Народная милиция ДНР (НМ ДНР).

В районе населенного пункта Водяное между военнослужащими произошел конфликт, который перерос в драку. Двое солдат избили своего сослуживца. Тот в отместку прибег к неординарному способу мести, устроив поджог блиндажа, где находились его обидчики.

По данному инциденту военная прокуратура ООС возбудила уголовное дело в отношении поджигателя. В НМ ДНР отметили, что Украина может обвинить в случившемся ополченцев Донбасса.

Недавно генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал армию своей страны «нищебродами». По его словам, Киев не оказывает материальную поддержку военнослужащим и бросает их на произвол судьбы.