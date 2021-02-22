Косметолог рассказала о смертельной опасности «уколов красоты»

Москва, 22 февраля. Обращения к недобросовестным косметологам могут стоить человеку здоровья или даже жизни. Об этом рассказала косметолог, тренер по препаратам Екатерина Захарова.

Одной из жертв недобросовестных косметологов стала жительница Красноярска Виктория Беневолент. Девушка решила увеличить губы, однако у нее началась сильная аллергия на препарат. Ее губы стали настолько большими, что она едва могла говорить. Со слезами на глазах она рассказывала своим подписчикам в Instagram, что испытывает жуткие боли.

Екатерина Захарова уверена, что девушка обратилась к плохому специалисту. Она предположила, что инъекции Беневолент делал человек, который никак не связан с медициной.

«Скорее всего, препарат ставил не врач, а доморощенный косметолог или выпускник краткосрочных курсов, который не знает анатомию и то, как организм может реагировать на инъекции», — цитирует ее LIFE.

Отек является нормальной реакцией организма на введение инъекций. Однако он всегда имеет умеренные размеры и проходит в течение пяти дней. Опаснее всего, если непрофессиональный косметолог попадет в вену или допустит попадание препарата в кровь. Это может привести к образованию тромба и перекрытия притока крови к жизненно важным органам.

Косметолог Татьяна Егорова согласна с коллегой. Она изучила фотографии Виктории Беневолент и допустила, что девушка могла столкнуться с аллергией на анестетик или сам препарат. Однако она не спешит обвинять в случившемся косметологов, так как у каждого человека может возникнуть индивидуальная реакция на любой препарат.