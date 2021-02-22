Врачи смогли вылечить мужчину с 90%-м поражением легких при COVID-19 в КЧР

Черкесск, 22 февраля. Житель Карачаево-Черкесии, поступивший в больницу с 90%-м поражением легких, выписался из больницы после месяца интенсивного лечения.

Состояние 67-летнего жителя Малокарачаевского района КЧР оценивается как удовлетворительное, он дышит самостоятельно, передает ТАСС. Среди остаточных явлений у мужчины наблюдается фиброз легких.

«По компьютерной томографии — тотальное поражение легких (80% с одной стороны и 90% — с другой). Почти месяц пациент провел на неинвазивной искусственной вентиляции легких. Медики ежедневно боролись за его жизнь. <…> Он благополучно выписался из госпиталя», — сообщили в местном оперштабе.

Общее число заражений коронавирусом в Карачаево-Черкесии за все время пандемии достигло 18 759 человек. Врачи вылечили 17 035 жителей, не удалось спасти 61 пациента.

Ранее ФАН сообщил о закрытии COVID-госпиталя на базе терапевтического корпуса СамГМУ в Самаре. Учреждение возвращается к работе в плановом режиме.