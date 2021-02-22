Врач-инфекционист поведал об отличии птичьего гриппа от других заболеваний

Москва, 22 февраля. Илья Акинфеев, врач-инфекционист, рассказал о проявлении и симптомах птичьего гриппа H5N8, которые помогут отличить его от других болезней.

Специалист рассказал, что по началу заболевания грипп H5N8 проявляется в человеческом организме также, как и другие разновидности гриппа. Однако начало болезни становится резким. У больного отмечается загрудинная боль, сухой кашель и сильная интоксикация. Также происходит стремительное поднятие температуры тела до 39-40 градусов.

Врач отметил, что определить конкретный штамм заражения невозможно без диагностики. Птичий грипп требует дифференциации от парагриппа, аденовирусной, риновирусной, респираторно-синцитиальной инфекции.

Ранее доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн объяснил, стоит ли бояться вспышки птичьего гриппа. Конкретный вид гриппа H5N8 не вызывает у эксперта особых опасений. По его мнению, дальнейшего распространения заболевания не будет, а вспышку «закроют».