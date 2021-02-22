Второй этап вакцинации «Спутником V» начался в ЛНР

Луганск, 22 февраля. Второй этап вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V» стартовал в Луганской Народной Республике (ЛНР) 21 февраля. Первыми прививку получат спасатели и врачи.

Жители ЛНР активно участвуют в прививочной кампании от COVID-19. На получение второго компонента вакцины с самого утра пришли свыше 150 человек, пояснила заместитель главврача по поликлинической работе Клиники медицины катастроф Татьяна Кобыляцкая.

«Люди очень активно отозвались на вторую вакцинацию, все достаточно организованно пришли, и на данный момент с утра уже более 150 человек вакцинировались», — отметила она.

Все получившие вакцину чувствуют себя хорошо и не наблюдают серьезных побочных эффектов. Со временем привить от коронавируса планируется всех жителей республики.

Вакцинация российским «Спутником V» стартовала в ЛНР 1 февраля. Первыми в очереди стоят медики, учителя, сотрудники МВД, МЧС ЛНР и военнослужащие Народной милиции.