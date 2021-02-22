Звезда 90-х Алиса Мон восемь раз прерывала беременность

Москва, 22 февраля. Певица и звезда 1990-х Алиса Мон сделала шокирующее признание в шоу «Секрет на миллион». В беседе с Лерой Кудрявцевой артистка призналась, что восемь раз прерывала беременность.

«Вообще около восьми раз принимала решение о прерывании беременности. Если не больше. Самое смешное, что я всегда была со спиралью, а все равно беременела», — сказала Алиса Мон.

Первые три аборта певица сделала еще в первом браке с музыкантом Василием Марининым. Как признается Алиса Мон, она отчетливо осознавала, что их отношения обязательно закончатся разводом.

Единственный сын 56-летней звезды эстрады родился в 1989 году, когда Алиса Мон была во второй раз замужем. Сына назвали Сергеем в честь его отца Сергея Муравьева — композитора и продюсера группы «Лабиринт». Сын певицы пошел по стопам родителей и теперь занимается рэпом. Однако творческими успехами похвастаться он еще не может.

«Мне бы хотелось видеть своего 31-летнего сына более состоятельным. Но тут не думаю, что есть моя какая-то вина», — сказала Алиса Мон.

Брак с Муравьевым обернулся для Алисы Мон домашним насилием. После регистрации отношений композитор резко изменился и начал поднимать на нее руку.

Певица в беседе с Кудрявцевой также призналась, что ради улучшений во внешности дважды ложилась под нож хирурга. Она решилась на пластику в рамках одной известной передачи, где обещали увеличение груди, а также лифтинг лица и шеи.