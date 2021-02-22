Американские ученые рассказали о последствиях зависимости от вредной пищи

Вашингтон, 22 февраля. Американские ученые призывают людей резко сократить потребление нездоровой пищи. В ней содержится множество компонентов, которые способны навредить организму.

Люди с ожирением, проблемами с сердцем или диабетом часто закрывают глаза на вредную еду из-за ее вкуса и простоты готовки. Однако от частого употребления таких продуктов может развиться зависимость, пишет The New York Times со ссылкой на ученых.

Исследователи выяснили, что некоторые продукты вызывают в мозгу феномен зависимости. В ходе эксперимента у добровольцев наблюдались привыкание, потеря контроля и даже неспособность сократить потребление еды. В списке вредной пищи, которая вызывает реальную зависимость, оказались пицца, шоколад, чипсы, мороженое, картофель фри. Доктор Эшли Гирхардт сравнила эффект от вредной еды с курением или употреблением наркотиков.

Среди вредных продуктов оказалась колбаса. Диетолог Олег Капийчук предупреждает, что от ее употребления повышается риск возникновения различных болезней. Ее крайне не рекомендуется есть и тем, кто желает похудеть.