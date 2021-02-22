Друзья Андрея Мягкова объяснили отказ артиста от всех ролей на пике карьеры

Москва, 22 февраля. Советский актер Андрей Мягков в свое время был востребованным, но от многих предложений отказывался. Тайну такого решения раскрыли его друзья во время прощания с артистом.

Свою последнюю роль Андрей Мягков исполнил в постановке «Белый кролик». Его супруга, Анастасия Вознесенская, тоже была занята в этом спектакле, который и для нее стал последней работой. Друзья Мягкова рассказали, что актрисе стало плохо во время выступления, случился инсульт. Поэтому на сцене она играть больше не могла.

Будучи очень востребованным в театре и кино, Мягков принял решение уйти из профессии ради супруги и ухаживать за ней. Во время церемонии прощания актер Евгений Киндинов поделился, что покойный артист никогда не жаловался на судьбу, даже если были трудности.

«Нес этот груз. Он никогда не сдавался», — передают слова актера СМИ.

Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни. По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Актер был похоронен на Троекуровском кладбище 20 февраля. На церемонии прощания не было супруги артиста Анастасии Вознесенской. Вдова чувствовала себя плохо.