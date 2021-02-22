Шесть военных погибли в авиакатастрофе с реактивным самолетом в Мексике

Халапа, 22 февраля. Крушение реактивного самолета марки Learjet ВВС Мексики произошло в небе над штатом Веракрус. Жертвами авиакатастрофы стали шесть военнослужащих, заявило Минобороны республики.

Трагедия случилась вблизи административного центра региона Халапы. На место событий оперативно выехали сотрудники экстренных служб и представители власти. В военном ведомстве подтвердили смерть шести человек, однако ранее СМИ распространили информацию о семи погибших.

«Жертвами прискорбного происшествия стали шестеро военнослужащих», — сказано в сообщении мексиканского министерства.

Предположительно, воздушное судно разбилось при взлете. Причины и обстоятельства инцидента предстоит выяснить специальной комиссии Минобороны Мексики.

Ранее в результате крушения самолета ВВС США погибли два человека. Судно упало недалеко от аэропорта Монтгомери в Алабаме.