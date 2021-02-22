Летальный челлендж с таблетками появился в TikTok

Москва, 22 февраля. Опасный и даже смертельный челлендж под названием «Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет» начал распространяться по социальной сети TikTok. Врачи забили тревогу.

Указанные в разных роликах препараты при такой огромной дозировке могут спровоцировать не только серьезные проблемы со здоровьем, но и летальный исход. Неравнодушные люди стали публиковать ответные обличительные видео на челлендж, пытаясь уберечь подростков от необдуманного шага.

Кроме этого, в Сети выдвинули предположение, что указанный флешмоб может быть связан с рядом смертей. Например, в Киевской области школьница скончалась после передозировки одним из таких препаратов. Спустя сутки еще одно отравление произошло в городе Умань, также на Украине в Черкасской области.

Эксперт по личностному развитию Эдуард Чечерин объяснил небывалую популярность TikTok среди молодежи. Одними из основных причин он назвал формат контента и его быстрое продвижение.