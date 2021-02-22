Отберут дойную корову: сотрудники СБУ недовольны возможным урезанием полномочий

Киев, 22 февраля. Службе безопасности Украины (СБУ) грозит реформа, в рамках которой ведомство может лишиться полномочий в экономической сфере. Однако сотрудники СБУ выступают против — они рискуют лишиться коррупционных доходов. Об этом в эфире телеканала Ukrlife.TV заявил экс-редактор издания «Экономическая правда» Сергей Лямец.

«У меня складывается такое впечатление, что возникла реальная угроза того, что СБУ реформируют, и у них отберут вот эту вот шикарную дойную корову под названием таможня, «борьба с контрабандой» и плюс «борьба с экономической преступностью», — говорит Лямец.

Эксперт скептично относится к компетенциям президента Украины Владимира Зеленского в экономической отрасли. Он упрекнул власть за множество бессмысленных экономических форумов.

«Какая разница, что Зеленский рассказывает, что он на 5% поднял пенсии? В 7 раз подняли цену отопления, цену газа. Это говорит о том, что Зеленский не думает. Это не оскорбление, это констатация факта», — заявил Сергей Лямец.

По его мнению, в стране были все предпосылки для построения «украинской цивилизации», так как после развала СССР Киеву досталось множество ресурсов.

«У нас при развале Советского Союза были мощная промышленность, армия, ученые, люди культуры, у нас были управленцы, то есть, у нас было все. Но, другое дело, что мы были осколком, и нашлись люди, которые захотели развалить систему, для того чтобы забрать себе», — отметил журналист.

Киевские власти перешли все «красные линии», когда ввели санкции против одного из лидеров украинской оппозиции Виктора Медведчука. Таким мнением с ФАН поделился бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. Это, по его словам, свидетельствует об установлении на территории страны «фашисткой диктатуры».