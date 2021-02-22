Андрей Малахов ошеломил публику своим появлением в женском наряде

Москва, 22 февраля. Телеведущий Андрей Малахов удивил зрителей своим появлением в «женской одежде» на оглашении победителей шоу «Танцы со звездами». Фанаты пошутили, что он «стащил» одежду у жены.

Известный телеведущий Андрей Малахов озвучивал имена финалистов танцевального шоу «Танцы со звездами», победителями которого стали Сергей Лазарев и Екатерина Осипова. Зрители вместе с ликованием испытали и недоумение с замешательством, увидев неизменного ведущего российских телешоу в женской блузе с пышным бантом на груди. Точно такие же эмоции охватили и пользователей, увидевших фото Малахова в атласной блузе цвета кофе с молоком в Instagram. Многие подумали, что телеведущий перепутал свою гардеробную со шкафом жены и взял у нее кофточку.

«А это точно мужская... блузка?», — вопросил фолловер.

«Блузочка в стиле «секретарский шик», — пошутил пользователь.

«Не перепутали гардеробную?» — спросил фанат.

«Не для мужчины эта блузка. Может я что то не понимаю?» — засомневался поклонник.

Ранее сообщалось, что Андрей Малахов назвал самый рейтинговый выпуск своей программы. Ведущий телеканала «Россия-1» отдал первое место выпуску «Не стало Валентины Легкоступовой. Кто виновен в гибели певицы?». На втором и третьем месте оказались сюжеты о Михаиле Ефремове, оказавшемся в колонии за смертельное ДТП, вторая — о его адвокате, пытавшемся представить суду поддельных свидетелей.