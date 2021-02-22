Диетолог Дианова назвала самое вредное блюдо на столе к 23 февраля

Москва, 21 февраля. Хозяйкам лучше отказаться от приготовления майонезных салатов для праздничного стола ко Дню защитника Отечества. Ктакому выводу пришли диетологи.

Майонез в салатах лучше заменить сметаной, посоветовала врач-гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова. Со стола стоит убрать газировки и соки, так как их употребление из-за большого содержания сахаров, может привести к метеоризму, тяжести и несварению в животе.

«Наши мужчины сейчас толстеют, очень много испытывают стресса. Ничего хорошего такие продукты не дают», — отметила Дианова.

Праздничный стол должен изобиловать овощами. Алкоголь следует употреблять размеренно, растягивая в приеме.

Американский диетолог Эбби Геллман рассказала, чем можно заменить майонез в салате. Альтернативой может стать греческий йогурт, который отлично сочетается с фруктами.