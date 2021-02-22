Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум

Москва, 21 февраля. Цена криптовалюты Bitcoin преодолела исторический максимум. Ее стоимость впервые превысила 58 тыс. долларов.

Биткоин в ходе торговой сессии вырос на 1,97% до 58,1 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk на 22:54 по Москве. Таким образом, цена криптовалюты снова побила рекорд, передает RT.

Биткоин является децентрализованной системой одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать («добывать») любой пользователь — участник системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы.

Публикация концепции системы была в ноябре 2008 года. Ее автором (возможно, коллективом авторов) считают пользователя под псевдонимом Сатоси Накамото. Огромную популярность эта криптовалюта приобрела лишь в последние несколько лет. На данный момент большая часть биткоинов уже «добыта» и процесс, направленный на получение новых виртуальных денег (BTC) с привлечением майнеров (участников сети), ограничен.

Стало известно, что знаменитый инвестор Нассим Талеб раскритиковал биткоин. Реальный потенциал этой криптовалюты и его аналогов сомнителен — их даже нельзя использовать в качестве полноценного платежного средства, считает Талеб.