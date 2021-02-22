Дэниел Рэдклифф поведал о самых сложных и стыдных сценах «Гарри Поттера»

Лондон, 21 февраля. Главный герой культового фильма «Гарри Поттер» Дэниел Рэдклифф все еще стыдится своей игры в первых частях франшизы. При этом он считает съемки четвертого фильма самыми сложными.

В беседе с изданием Empire Magazine Дэниел Рэдклифф рассказал, что совсем не гордится своей актерской игрой в первых частях «Гарри Поттера». Хотя эти фильмы сделали его кинозвездой, актер испытывает огромную неловкость, когда речь заходит о том периоде его жизни.

«Мне ужасно стыдно за мою актерскую игру, очевидно, но это все равно что спросить: «Как ты относишься к тем временам, когда был подростком?». Там столько всего, что выделить одно чувство практически невозможно», — признался Дэниел Рэдклифф.

Также главный герой саги о мальчике-волшебнике поделился, что самыми сложными сценами для него были подводные. Они снимались в четвертой части проекта – «Гарри Поттер и Кубок огня». Съемки шли на протяжении полутора месяцев, поскольку за один день группа могла снимать только по десять секунд. За весь съемочный процесс юный актер прошел курс дайвинга и провел под водой 41 час.

Однако Рэдклифф благодарен съемкам за то, что узнал свое любимое занятие в жизни. Он отметил, что работа в экранизации легендарного романа Джоан Роулинг «Гарри Поттер» помогла ему обрести материальную независимость.

Ранее сообщалось, что в центре Лондона открыли памятник Гарри Поттеру. Скульптуру установили у кинотеатра «Одеон», где в 2001 году состоялась премьера одноименного фильма, главную роль в котором и сыграл британский актер Дэниэл Рэдклифф.