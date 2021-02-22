«Уралвагонзавод» пообещал снизить себестоимость танка «Армата»

Москва, 21 февраля. Себестоимость боевого танка Т-14 «Армата» при его серийном производстве будет снижена. Это пообещал представитель концерна «Уралвагонзавод» Андрей Терликов.

Реальная стоимость «Арматы», как отметил конструктор, будет определена на третий год серийного производства. Нужно, чтобы была закончена отработка технологий по изготовлению ее составных частей.

«Здесь будет встречное движение: мы отработаем технологию, снизим трудоемкость, повысим технологичность и, учитывая дефлятор под новые контракты, согласуем цену, которая устроит обе стороны», — подчеркнул Терликов.

Основные преимущества танка Т-14 «Армата» ранее перечислил военный эксперт Алексей Леонков. Разработчики боевой машины, по его словам, ушли от классической формы размещения экипажа, боекомплекта и двигателя.