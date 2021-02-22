Турецкое издание Haber7 рассказало о пользе банана в косметологии

Москва, 21 февраля. Богатый витаминами и минералами банан полезно употреблять не только в пищу, но и использовать для ухода за кожей и волосами.

Банан является одним из основных источников калия среди фруктов, его умеренное употребление способно снизить артериальное давление. Целебным кладезем выступает и кожура, которую можно использовать для заживления ран и избавления от акне, сообщило турецкое издание Haber7.

«Банановая кожура при ее втирании в кожу внутренней стороной массирующими движениями восстанавливает баланс влажности кожи и предотвращает ее сухость», — говорится в материале.

Любители бананов реже страдают от камней в почках, проблем с сердцем, депрессии, головной боли, рака толстой и прямой кишки. Этот фрукт способствует более быстрому похудению и способен зарядить организм энергией перед тренировкой. Натуральная банановая маска увлажняет и питает кожу лица, а также предотвращает ее старение.

Руководитель Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова перечислила продукты для повышения уровня счастья. Банан в сочетании с двумя другими разноцветными фруктами способен улучшить настроение человека на 30%.