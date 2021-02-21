«Аталанта» переиграла «Наполи» в чемпионате Италии

Бергамо, 21 февраля. Матч 23-его тура итальянской Серии А между «Аталантой» и «Наполи» закончился победой команды из Бергамо со счетом 4:2.

Российский полузащитник Алексей Миранчук появился на поле ближе к концу матча. На 84-ой минуте он заменил Мурьеля. За отведенное время россиянин не успел отличиться результативными действиями, передает RT.

В первой половине встречи, за исключением удаления главного тренера «Аталанты» Джана Пьеро Гасперини, ничего запоминающегося для зрителей не произошло. За следующие 45 минут команды на двоих забили шесть мячей.

Недавно «Аталанта» пробилась в финал Кубка Италии. В ответной встрече подопечные Гасперини уверенно переиграли неаполитанцев со счетом 3:1. Первый матч закончился нулевой ничьей.