Цивин спас от тюрьмы сына и отправил его учиться за границу

Москва, 21 февраля. Юрист Михаил Цивин скрывает информацию о своем сыне, не желая, чтобы тот посещал телеэфиры. Однако журналистам удалось найти Петра и опубликовать неожиданные факты из его жизни.

Известно, что Михаил Цивин ушел из семьи, чтобы связать себя узами брака с Натальей Дрожжиной. Тогда его сыну Петру было всего несколько месяцев. В итоге Петр стал сложным подростком. Отцу даже пришлось задействовать свои связи, чтобы помочь ребенку избежать тюремного наказания.

В начале 2000-х годов Петр вместе с приятелями избил африканца в электричке. Молодой человек был задержан. Михаил Цивин быстро объяснил сыну, как следует себя вести, а также попытался договориться с пострадавшим. В итоге Петр избежал наказания.

«Папа его отмазал со своими связями. Потом он жил с ними, но Наталья его терпеть не могла. Ничего не делала, чтобы он стал ей близким человеком», — рассказала экс-домработница Цивина и Дрожжиной в программе «Новые русские сенсации» на НТВ.

Однако парень недолго жил с отцом и Дрожжиной. Вскоре он отправился на стажировку в престижный израильский колледж, а потом переехал в Китай. Сейчас Петр проживает в азиатской стране и организовывает мебельные туры для россиян.

В программе «Новые русские сенсации» также сообщалось, что актриса Наталья Дрожжина, которую обвиняют в мошенничестве с наследством покойного артиста Алексея Баталова, крутила тайный роман и пыталась сохранить это в секрете.