Обвиняемый в краже украинец попытался скрыться от полиции в сугробе

Львов, 21 февраля. Подозреваемый в краже автозапчастей житель Украины в попытках уйти от преследования полицейских спрятался в снегу: мужчина закопал себя в парке под деревом.

Сообщение о двух неизвестных, подозрительно ходивших возле машины марки Mazda во Львове, поступило в правоохранительные органы примерно в 07:00 утра по местному времени. Когда вероятные злоумышленники увидели патрульный автомобиль, они принялись бежать. Одного из них стражи правопорядка поймали практически сразу.

«Второго через 10 минут. 36-летний мужчина закопал себя в снег в парке под деревом. Во время поверхностной проверки у него обнаружили пакетик с неизвестным порошкообразным веществом», — говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции по региону.

Обвиняемые успели забрать с машины значок и ценную запчасть, цена которой варьируется от 40-50 тыс. гривен. По данным правоохранителей, задержанные причастны к еще нескольким подобным эпизодам.

Ранее в Санкт-Петербурге вооруженный мачете мужчина напал на магазин и украл 15 тыс. рублей. Сейчас полиция разыскивает преступника. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».