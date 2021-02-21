ФТС опровергла слухи о дефиците цветочной продукции в России

Москва, 21 февраля. Слухи о якобы задержках в таможенном оформлении цветочной продукции не соответствуют действительности. Так заявили в пресс-центре Федеральной таможенной службы (ФТС).

Только за последнюю неделю центры электронного декларирования выпустили почти 1,5 тонны срезанных цветов. Этот показатель в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, уточнили в ведомстве.

«Непроверенная информация в ряде СМИ могла быть инициирована в преддверии праздника 8 Марта интересантами „серых схем“ по ввозу цветов», — говорится в сообщении ФТС.

Владельцы цветочного бизнеса в Приморье страдают от так называемых цветочников-нелегалов. В преддверии праздников салоны по продаже букетов страдают от нехватки клиентов, так как их перехватывают торговцы цветами с машин.